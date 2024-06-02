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        Haberler Spor Futbol Milli Takım TFF'den İtalya - Türkiye maçı hakkında bilgilendirme - Futbol Haberleri

        TFF'den İtalya - Türkiye maçı hakkında bilgilendirme

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı özel maç hakkında taraftarları bilgilendirmek için açıklama yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 13:41 Güncelleme: 02.06.2024 - 13:41
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        TFF'den İtalya - Türkiye maçı için bilgilendirme
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        A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi yapacağı hazırlık maçında İtalya ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu, 4 Haziran Salı günü Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi Ay-Yıldızlı taraftarları bilgilendirmek için açıklama yayımladı.

        Federasyonun resmi sayfasından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

        "- Maç için Bologna (Renato Dall'Ara) Stadyum kapıları yerel saate göre 19.00'da açılacaktır. Maçın başlama saati 21.00'dir.

        Bologna'nın Saragozza semtinde bulunan stada Türk misafir seyirciler stadın güney batı köşesinde bulunan Via Estro Menabue sokak üzerinden giriş yapacaktır. Stada giriş işlemleri İtalya kanunlarına göre 3 adımda gerçekleştirilecektir.

        - Stada ilk yaklaşım yolu olan Via Estro Menabue sokak üzerinde bilet ve kimlik kontrolü yapılacaktır. Biletlerdeki bilgilerin (isim, soyad, yer ve doğum tarihi) kimlikteki bilgilerle eşleşmesi gerekmektedir. Bilgilerin eşleşmemesi durumunda bilet sahibinin stadyuma girmesine izin verilmeyecektir.

        - Üst araması Özel Güvenlik ve/veya polis memurları tarafından gerçekleştirilecektir.

        - Son olarak, sokak sonunda bulunan stad girişinde 4 adet turnike bulunmaktadır. Taraftarlarımız bu turnikelerde bilet okutularak stadyuma giriş yapılabilecektir.

        - Her ne sebeple olursa olsun yanında kimlik, pasaport gibi resmi belgesi bulunmayan taraftarlarımız stada alınmayacaktır.

        - Stada toplu taşım araçları ile ulaşılabilmektedir. Stada power bank ve sırt çantası gibi malzemeler alınmamaktadır.

        - Taraftarlarımızın stada A4 formatından büyük çantalarla gelmeleri durumunda kapıların hemen yakınına kurulan emanet noktasına stada alınmayan eşyalarını bırakabilirler. Emanet noktası ücretsiz olarak hizmet verecektir.

        - Maçın gidişatına bağlı olarak, maç sonunda seyircilerimiz ev sahibi seyircilerin dağılımına kadar statta bekleme durumunda kalabilir. Polis yetkililerinin kararıyla yapılacak uygulamanın 20-30 dakika kadar süreceği tarafımıza iletilmiştir. Bekletme yapılması kararı alınırsa maçın 80. ve 85. dakikalarında stat hoparlörlerinden Türkçe ve İngilizce olarak uyarı anonsu yapılacaktır.

        - Bologna'da şehir merkezi ve stadyumlarda meşale kullanılması yerel kanunla yasaklanmıştır. Herhangi bir ceza ve cezai yaptırımla karşılaşmamak için taraftarlarımızın şehir merkezi ve stadyumda meşale yakmaması önem arz etmektedir. Bu nedenle, stadyum alanına meşale getirilmemesi, sahaya fırlatılabilecek yabancı cisim getirilmemesi, herhangi bir yanıcı yakıcı cisim getirilmemesi önemle rica olunur. Bu yasak maddeleri içeri sokmaya çalışan kişiler hakkında Bologna Polisi tarafından yasal işlem uygulanacağı belirtilmiştir.

        - Stadyum Misafir Taraftar bölümüne boyu 1.50 metreyi geçmeyen sadece Türk bayrağı alınacağı başka bayrakların kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. Bayrakların sopalarının ince plastik boru olması önemlidir.

        - Stadyumda tribünlerde, merdivenlerde durulmaması, geçiş yollarının kapatılmaması, yasaklı maddeleri sokup sportif davranış dışına çıkılmaması, ülkemizin ceza alıp diğer maçlarda seyircisiz oynamaması adına önemlidir.

        - Stadyuma girişlerde ve gerekli noktalarda Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen Türk polislerimiz Bologna polisine yardımcı olmak ve gözlem yapmak adına görev alacaktır."

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