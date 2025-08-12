Habertürk
    Takipde Kalın!
        Haberler Spor Futbol TFF'den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba'ya görev - Futbol Haberleri

        TFF'den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba'ya görev

        Türkiye Futbol Federasyonu; Hami Mandıralı'nın TFF Başkanı Sportif Danışmanlığı görevine, Samet Aybaba'nın ise Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 14:43 Güncelleme: 12.08.2025 - 14:43
        TFF'den Mandıralı ve Aybaba'ya görev!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hami Mandıralı'nın TFF Başkanı Sportif Danışmanı, Samet Aybaba'nın ise Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirildiğini duyurdu.

        Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu'nda Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü olarak görev yapan Hami Mandıralı, yeni dönemde çalışmalarına TFF Başkanı Sportif Danışmanı olarak devam edecek. Yeni görevinde TFF Başkanı'na sportif konularda danışmanlık yapacak olan Hami Mandıralı, Türk futbolunun gelişimi için stratejik projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol alacaktır." denildi.

        Açıklamada ayrıca "Türkiye Futbol Federasyonu, Genç Milli Takımlar Teşkilatı'nda yaptığı organizasyon çalışmaları kapsamında, Samet Aybaba'yı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirme kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.

