TFF'den EURO 2024'e özel internet sitesi

REKLAM advertisement1

EURO 2024 boyunca A Milli Takım'a dair tüm gelişmelerin kolaylıkla takip edilebileceği turnuva için özel olarak hazırlanan sayfada, A Milli Takım'ın kadro bilgileri, turnuvaya ev sahipliği yapacak olan stadyumların ve turnuvada görev yapacak olan hakemlerin detayları, A Milli Takım'ın turnuva fikstürü ve puan cetveli, turnuva takvimi, A Milli Takım'ın grubunda yer alan rakiplerin incelemeleri, turnuvanın enleri ve eleme grubundan itibaren A Milli Takım'ın EURO 2024 yolculuğu gibi pek çok konuda detaylı içerikler bulunuyor.

Ayrıca A Milli Takım'la ilgili EURO 2024 özelindeki tüm haberlerin yanı sıra özel röportaj ve quiz videoları da EURO 2024 sayfasında yer alıyor. Turnuva boyunca Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın basın toplantılarının videolarının da ekleneceği sayfada A Milli Takım'ın tarihçesi, en fazla forma giyen ve en fazla gol atan futbolcuları ile geçmiş teknik direktörleri hakkında detaylar da bulunuyor. Kullanıcılar, EURO 2024'e özel hazırlanan siteye, https://www.tff.org/default.aspx?pageID=1643 adresinden ulaşabilecek.