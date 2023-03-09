Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Diğer

TFF'den eSüper Lig açıklaması

TFF, eSüper Lig'in Hatayspor ve Gaziantep FK dışında Süper Lig'de mücadele eden 17 takımın katılımıyla 15 Mart'ta başlayacağını açıkladı.

Giriş: 09.03.2023 - 19:46 | Güncelleme: ABONE OL
TFF'den eSüper Lig açıklaması
HABERTURK.COM / Ajanslar

Çevrim içi ve çevrim dışı olmak üzere iki farklı aşamada düzenlenecek olan eSüper Lig çevrim içi 24 maç günü olarak Süper Lig fikstürüne göre oynanırken, ligde ilk 12'ye girme başarısı gösteren takımlar çevrim dışı müsabakalarda mücadele etme şansı yakalayacak.

Her takımın en az 1 koç ve 2 eFutbolcu ile temsil edileceği eSüper Lig'de normal sezon maçları çevrim içi, 1 vs 1 ve 95 Gen modu üzerinden oynanacak.

Play Off müsabakaları itibariyle Ultimate Mode üzerinden oynanacak ligde oyuncu yaş sınırı ise 16 olacak.

Türkiye'de ilk kez resmi olarak düzenlenecek olan eSüper Lig'in şampiyonu Mayıs ayında oynanacak büyük finalle belli olurken, şampiyon 200.000 TL'lik ödül kazanacak.

Dünyanın en popüler video futbol oyunu olan, 1998 yılından bu yana her yıl EA Sports tarafından üretilen ve milyonlarca satılan FIFA serisinin en son versiyonu FIFA 23 üzerinden oynanacak olan eSüper Lig 20 resmi ligden biri olacak.

TFF'nin TFF Youtube ve TFF1923 Twitch kanallarından canlı yayınlanacak olan maçlar sonucunda finale kalma başarısı gösteren finalistler FIFA Global Series'de Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Doğal afetlerde kadınlar için risk 14 kat fazla!
Doğal afetlerde kadınlar için risk 14 kat fazla!
Bir yudum kahve vücudumuzda neler yapar?
Bir yudum kahve vücudumuzda neler yapar?
Afetler cinsiyet eşitsizliğini derinleştiriyor
Afetler cinsiyet eşitsizliğini derinleştiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki kabul
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki kabul

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.