AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Ermeniler 85. Patriği II. Sahak Maşalyan'a nezaket ziyaretinde bulundu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım ile Ermenistan arasında oynanacak maç öncesinde gerçekleşen ziyarette TFF Başkan Vekili Murat Aksu ve TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez yer aldı. Görüşmede Aram Kuran da hazır bulundu.

TFF heyeti, Maşalyan'ı 25 Mart'ta Ermenistan'da oynanacak karşılaşmaya davet ederek, günün anısına A Milli Takım forması takdim etti. Murat Aksu ve Ali Düşmez, milli maçta barışın, kardeşliğin ve dostluğun hakim olması temennisinde bulundu, Noel Yortusu vesilesiyle Patrik Maşalyan ve Ermeni cemaatinin bayramını kutladı.