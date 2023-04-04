TFF'den Beşiktaş'a cevap!

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Türkiye Futbol Federasyonu, ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un maçlarıyla ilgili iptal kararı isteyen Beşiktaş'a yanıt verdi.

Resmi siteden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan ve 12.02.2023 tarihinde TFF resmi web sitesinden duyurulan kararlar kamuoyuna ilan edilmiştir.

Bu tarihten itibaren, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bağımsız yargı kurullarından Tahkim Kurulu'na hiçbir kulüpten resmi bir itiraz başvurusu yapılmamıştır.

Ayrıca Sayın Başkanımızın dün gerçekleştirilen basın toplantısında da tekrar ettiği üzere 11 Süper Lig Kulübümüzün TFF'nin almış olduğu kararın değişmemesi yönündeki yazılı beyanları doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun, kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeden aldığı kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız.

BEŞİKTAŞ'TAN JET TEPKİ

Beşiktaş Kulübü'nden TFF'nin açıklamasına jet yanıt geldi. Siyah-beyazlılar, TFF'nin twetini alıntılayıp, "Ayrıcalık değil, ADALET istiyoruz." şeklinde tepki gösterdi.

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