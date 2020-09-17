TFF'nin Twitter hesabından "Teşekkürler kardeş" diyerek başlayan mesajda, "Neftçi-Galatasaray maçı öncesinde binasındaki Azerbaycan bayrağının yanına Türk bayrağını da asan Azerbaycan Futbol Federasyonuna gösterdikleri qardeşlik için təşəkkür edirəz." denildi.

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