T&uuml;rkiye Futbol Federasyonu ile Efsa Sağlık Hizmetleri arasında İstanbul daki amat&ouml;r ma&ccedil;larda g&ouml;rev alacak sağlık g&ouml;revlilerine ilişkin protokol imzalandı. Bu anlaşmayla birlikte her hafta y&uuml;zlerce amat&ouml;r futbol ma&ccedil;larına ev sahipliği yapan İstanbul daki sahalarda sağlık hizmetlerinin g&uuml;&ccedil;lendirilmesine y&ouml;nelik &ccedil;ok &ouml;nemli bir adım atılmış oldu. Yapılan protokol kapsamında, 2025-2026 sezonu boyunca İstanbul genelinde oynanacak amat&ouml;r lig ma&ccedil;larında saha kenarında en az bir sağlık g&ouml;revlisi hazır bulunacak. Bu uygulamayla, olası sakatlıklar veya acil durumlara anında m&uuml;dahale edilmesi ve sporcuların g&uuml;venliğinin en &uuml;st d&uuml;zeye &ccedil;ıkarılması hedefleniyor. URAL AK&Uuml;Z&Uuml;M: BU ANLAŞMAYLA BİRLİKTE AMAT&Ouml;R FUTBOLCULARIMIZ DAHA G&Uuml;VENDE OLACAK TFF Amat&ouml;r Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi Ural Ak&uuml;z&uuml;m yapılan anlaşmanın &ouml;nemine dikkat &ccedil;ekti. Ak&uuml;z&uuml;m, T&uuml;rk futbolunda amat&ouml;r sporun en b&uuml;y&uuml;k destek&ccedil;ilerinden biri olarak, sahalarda sağlık tedbirlerini artırmaktı bizim i&ccedil;in bir &ouml;ncelikti. Bu anlaşmayla birlikte amat&ouml;r futbolcularımız daha g&uuml;vende olacak. Aileler de sağlık a&ccedil;ısından kaygı yaşamadan g&ouml;n&uuml;l rahatlığıyla &ccedil;ocuklarını sahalara g&ouml;nderecek. TFF olarak, her amat&ouml;r m&uuml;sabakayı profesyonel standartlara uygun olarak planlıyor, t&uuml;m kul&uuml;p ve organizat&ouml;rlerin, ma&ccedil;larda g&ouml;revli bir sağlık personeli bulundurmasına &ccedil;alışıyoruz. Sağlık g&ouml;revlisinin m&uuml;sabaka alanında hazır bulunması, organizasyonun ciddiyetini ve profesyonelliğini yansıtır. Sağlık, telafisi olmayan bir kayıptır. Bu sebeple, sporcunun g&uuml;venliği i&ccedil;in gereken t&uuml;m &ouml;nlemler en baştan almak ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir hale getirmek i&ccedil;in aralıksız &ccedil;alışıyoruz&rdquo; ifadelerini kullandı. ABDULLAH AYAZ: FUTBOLCU SAĞLIĞINI HER ŞEYİN &Uuml;ST&Uuml;NDE TUTUYORUZ TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, T&uuml;rkiye Futbol Federasyonu olarak temel hedefin futbolun her seviyede g&uuml;venli, sağlıklı ve adil bir ortamda oynanmasını sağlamak olduğunun altını &ccedil;izdi. Ayaz, Bu anlayış doğrultusunda, amat&ouml;r futbol m&uuml;sabakalarında sağlık personelinin bulunması, yalnızca bir gereklilik değil, aynı zamanda insan hayatına verilen &ouml;nemin a&ccedil;ık bir g&ouml;stergesidir. TFF olarak futbolcu sağlığını her şeyin &uuml;zerinde tutuyoruz. Amat&ouml;r seviyede dahi olsa, sahada m&uuml;cadele eden her oyuncu, fiziksel risk altındadır. Ani sakatlıklar, travmalar, bilin&ccedil; kaybı, kalp krizi gibi durumlar hızlı ve doğru m&uuml;dahale gerektirir. Sağlık personelinin sahada hazır bulunması ve doğru m&uuml;dahalede bulunması hayati rol oynar. Bu y&uuml;zden yapılan bu anlaşmayı &ccedil;ok &ouml;nemsiyoruz&rdquo; diye konuştu.