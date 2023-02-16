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TFF'den Alaaddin Kolsuz için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), deprem felaketinde hayatını kaybeden Sivasspor ve Kilis Belediyespor formaları giymiş eski futbolcu Alaaddin Kolsuz ile eşi için taziye mesajı yayımladı.

Giriş: 16.02.2023 - 14:23 | Güncelleme: ABONE OL
TFF'den Alaaddin Kolsuz için taziye mesajı
İHA

TFF'nin resmi sitesinden paylaşılan mesajda, "Daha önce Demir Grup Sivasspor ile Kilis Belediyespor formaları giyen eski futbolcu Alaaddin Kolsuz ve eşinin ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Alaaddin Kolsuz ve eşine Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve futbol camiasına başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

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