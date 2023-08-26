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        Haberler Spor Futbol TFF'den açıklama geldi! Süper Lig maçları ertelendi mi, bu hafta maç yok mu, maçlar neden ertelendi? - Futbol Haberleri

        TFF açıkladı! Süper Lig maçları ertelendi mi, bu hafta maç yok mu?

        Ülkemizi Avrupa arenasında temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Adana Demirspor, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçlarını tamamladı. Süper Lig'de 3. hafta heyecanı sürerken, maçların ertelenmesine ilişkin, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) kritik bir açıklama geldi. Peki, "Süper Lig maçları ertelendi mi, bu hafta maç yok mu, maçlar neden ertelendi?" İşte Süper Lig 3. hafta maçlarının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 00:12 Güncelleme: 26.08.2023 - 00:12
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Adana Demirspor'un Süper Lig maçları öncesinde TFF'den önemli bir açıklama geldi. Yapılan bu açıklama, "Süper Lig maçları ertelendi mi, bu hafta maç yok mu, maçlar neden ertelendi?" Sorularını gündeme getirdi. İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          SÜPER LİG'DE BU HAFTA MAÇLAR ERTELENDİ Mİ?

          TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor kulüplerimiz başarılı bir performans göstererek Play Off turuna yükselmişlerdir. Play Off turu, kulüplerimizin grup müsabakalarına kalabilmeleri, ülke futbolumuza katacağı değerler ve ülke puanı açısından oldukça önemli bir aşamadır. Bu sebeple Federasyonumuzca kulüplerimizin bu hafta sonu oynayacağı lig müsabakalarının ertelenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

        • 3

          Kulüplerimizin Play Off turundaki rakiplerinin de bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ilgili Federasyonlar tarafından ertelenmiş olması da dikkate alındığında, Federasyonumuzun UEFA Kupalarında mücadele eden dört kulübümüzün bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ertelenmesi yönündeki kararı, bu kulüplerimiz tarafından da olumlu karşılanmıştır.

        • 4

          Yukarıda izah olunan nedenlerle bu hafta sonu oynanması gereken İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - RAMS Başakşehir FK ve Yukatel Adana Demirspor - Beşiktaş müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakaların gün ve saatleri daha sonra ilan edilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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