TFF'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve saygıyla anıyor, ebediyete intikal edişinin 82. yılında göğsünde ay-yıldız, üzerinde Atamızın el yazısını taşıyan milli formaya ruhunu veriyoruz. Hemen 'www.ebediforma.com'a gir, üzerinde isminin ve numaranın yazılı olduğu '#EbediFormanı' oluştur ve bu gururun bir parçası ol. Bu özel anı kaçırma, 10 Kasım senin için ölümsüz olsun." ifadeleri kullanıldı.

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