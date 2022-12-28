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Haberler Futbol

TFF'de "Tarafsız Bakış" semineri yapıldı

TFF ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında Spor Toto Süper Lig maçlarında oluşan kritik pozisyonların kamuoyu nezdindeki algısının analiz edilmesi amacıyla hayata geçirilen "Tarafsız Bakış" projesinin ikinci eğitim semineri tamamlandı.

Giriş: 28.12.2022 - 23:43 | Güncelleme: ABONE OL
TFF'de
AA

TFF'den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören 200 öğrenciye, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Murat Ilgaz ve VAR hakemleri tarafından iki gün boyunca "Temel hakemlik ve pozisyon eğitimi" ile "Tarafsız Bakış Eğitimi" verildi.

Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler "Tarafsız Bakış Eğitimi" sertifikası aldı. Daha önce 11-12 Eylül tarihlerinde 100 öğrenci "Tarafsız Bakış" eğitimlerini tamamlayarak sertifika sahibi olmuştu.

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