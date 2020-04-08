Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir gündemdeki konularla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akşam'ın sorularını yanıtlayan Özdemir, diğer liglerde federasyonlarla koordineli bir şekilde yapılan sporcularla ücret indirimiyle ilgili olarak, "Her kulüp ücret konusunda kendi çözümünü üretecek. Kulüpler hangi futbolcuyla, hangi şartlarda anlaşmış, hangi sözleşmeleri yapmış ben bilmem ki. Her kulübün maddi durumu ve şartları farklı. Onlar kendisi değerlendirecek" dedi.

Bankalar ile kulüpler arasında yapılan anlaşmanın da kulüpleri ilgilendiren bir durum olduğunu söyleyen Özdemir, "Her kulüp kendi mali şartlarına göre bankalarla yeniden durum değerlendirmesi yapabilir" diye konuştu.

Özdemir, Finansal Fair Play ile ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Finansal Fair Play bize ait bir durum. Liglerin başlamasından sonra Milli Finansal Fair Play sistemini, kriterlerini zamanlama yönünden ve şartlar yönünden oturup yeniden konuşacağız."