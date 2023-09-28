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        Haberler Spor Futbol TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 18:17 Güncelleme: 28.09.2023 - 18:17
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        TFF'den İstanbul Valisi Gül'e ziyaret
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        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Haziran ayında atanan İstanbul Valisi Davut Gül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Valilik makamındaki ziyarette Başkan Büyükekşi'ye TFF Başkan Vekilleri Yalçın Orhan ve Yusuf Günay, İcra Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen ve Ali Düşmez ile TFF Başkanı Hukuk Danışmanı Tarkan Erdal eşlik etti.

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