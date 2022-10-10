VAR sisteminin iptaline dair talepler üzerine konuşan Büyükekşi "Bu yıl ilk kez 1. Lig'de de VAR sistemini kullanıyoruz. Gri pozisyonlara zaten karışmıyor. Hakemin göremediği net pozisyonlarda uyarı yapıyor. Bu sistem hakkında talepler için bir iki kulübe değil, bütün kulüplerin taleplerine bakmamız lazım. Bu sistem olmasaydı, penaltılar ve ofsaytlar da birçok hata yapılırdı" ifadesini kullandı.

"HAKEMLER DE YANLIŞ YAPABİLİYORLAR"

Hakem eleştirilerini de yanıtlayan Büyükekşi "Hakemler de insan ve onlar da yanlış yapabiliyorlar. Önemli olan onların iyi niyetli olması. Zaten hata yapan hakemler, performanslarına göre ceza alıyor. Umuyorum hakemlerimizin performansı artar" dedi.

"MİLLİ TAKIMIMIZ, AVRUPA'NIN EN GENÇ TAKIMLARINDAN BİRİ"

Milli Takım'ın performansını da değerlendiren Büyükekşi "Türk Milli Takımı olarak, bundan sonraki günlerde ekibimizle birlikte iyi işler yapmak için çalışacağız. Takımımız, Avrupa'daki en genç takımlardan biri. Önümüzdeki 10 yıldaki milli takımın omurgasını oluşturacağız" yanıtını verdi.