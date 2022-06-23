TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk başvurusuna ilişkin açıklamada bulundu.

Büyükekşi konuya ilişkin olarak yöneltilen sorunu "Bu konuda yeterli bilgi sahibi değilim. Önümüze de gelmedi. Şu aşamada futbol adına çözmemiz gereken daha acil konular var." diyerek yanıtladı.