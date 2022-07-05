TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TV100 canlı yayınında katıldığı televizyon programında 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili konuştu.

1959 öncesi şampiyonlukların tesciliyle ilgili yapılan başvurunun durumuna ilişkin soruyu yanıtlayan Mehmet Büyükekşi, "Bence haksızlık ediyorsunuz, bizim önümüze falan gelmedi bu. 2 yıl önce gelmiş bir şey, 2 yıldan beri federasyon karar vermemiş. 15 gün olmuş, birçok konuyu 3-5 günde çözmüşüz ve önümüzde çok önemli projeler var. Siz şimdi bunu soruyorsunuz. Bu sorun mu, değil mi, onu da bilmiyorum ben. Ben bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olmam dedim. Şu an yorum yapamam. Ne söylesem yanlış olur. Şu anda bizim gündemimiz, Türkiye futbolunu ilgilendiren önemli konularımız var. Bir yıl görev süremiz var. Bu bir içinde belki on yılda, yirmi yılda yapılmamış, yapılmayacak işleri yapmayı hedefliyoruz. Bunu ne zaman çözeceksiniz, yapacaksınız, bunları ben doğru bulmuyorum. Bizim hedefimiz güzel bir iklim yaratmak. Bu işi yaparken de, tüm kulüplerin el ele vererek yapmasını istiyoruz, müracaat ne zaman yapılmış, niye karar vermemişler, onları da bilmiyorum." dedi.