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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Bayram hediyesi bekliyoruz - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Bayram hediyesi bekliyoruz

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Euro 2024'te yer alan A Milli Takım için destek istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 20:37 Güncelleme: 17.06.2024 - 20:37
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        Büyükekşi: Bayram hediyesi bekliyoruz
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        A Milli Takım, Euro 2024'te ilk maçına yarın Gürcistan karşısında çıkacak.

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, maç öncesinde TRT Spor'a konuşarak milli takım için destek istedi.

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türkiye'nin 85 milyon vatandaşı, tüm Türkiye, dört gözle bu maçı, bu heyecanı bekliyor. Tüm vatandaşlarımıza, çifte bayram yaşatmak istiyoruz. Gruptan çıkmak ilk amacımız. Yarınki maçı kazanmak istiyoruz. İnşallah bu konuda vatandaşlarımızın duasını bekliyoruz. Gruptan çıkacağımızı ümit ediyoruz." dedi.

        Mehmet Büyükekşi, sözlerine, "2024 Avrupa Şampiyonası'na lider olarak katıldık, inşallah burada da gruptan çıkacak puanlar almak ve gruptan çıkmak istiyoruz." diye devam etti.

        TARAFTARLARA MESAJ

        Taraftarlara mesaj gönderen Büyükekşi, "Halkımızın bizi gerek stadyumda gerek ekranları başında bizleri desteklemesini istiyoruz. Milli takımı destekleyecek taraftarlarımızın herhangi başka bir forma değil, kırmızı forma giyerek gelmesini istiyoruz. Taraftarımızdan tek yürek olarak "Türkiye, Türkiye" diye tribünleri inletmesini istiyoruz." açıklamasında bulundu.

        "TARAFTARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK İSTİYORUZ"

        "Buraya 150 bin Türk bayrağı getirdik. Dağıtılacak bayraklarımız. İnşallah bu turnuva sonunda çok güzel sonuçlarla ülkemize döneriz." diyen Mehmet Büyükekşi, "Bu bayramda tüm vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek, onlarla birlikte sevinmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, son olarak, "Futbol, bir ekip çalışması. Önemli olan bir takım olabilmek. Biz de bir takımız. Birlikte hareket ediyoruz. Yarın bir başka daha güzel şey var, Montella'nın doğum günü. Bütün futbolcularımızdan ricam, bir bayram hediyesi, doğum günü hediyesi bekliyoruz." dedi.

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