Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan spor dünyasına Gazze sitemi! - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan spor dünyasına Gazze sitemi!

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İtalya Dışişleri Bakanlığı ile Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) Napoli kentinde ev sahipliği yaptığı Napoli MED Akdeniz Diyalog Forumu'nda İsrail'in uluslararası spor müsabakalarında yer almasına tepki gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 17:08 Güncelleme: 17.10.2025 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hacıosmanoğlu'ndan spor dünyasına Gazze sitemi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Gazze'de yaşanan insanlık dışı katliamlar olmasına rağmen İsrail'in halen sportif alanının içinde kalmasını bir spor adamı olarak kabul etmiyorum" dedi.

        İtalya Dışişleri Bakanlığı ile Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) Napoli kentinde ev sahipliği yaptığı Napoli MED Akdeniz Diyalog Forumu'na katılan Hacıosmanoğlu, "Sahadan kürsüye: Kalkınma ve istikrarın itici gücü olarak spor" panelinde bir konuşma yaptı.

        Türkiye ile İtalya arasında son dönemde siyasi, askeri ve futbol alanındaki işbirliklerinin arttığına dikkati çekerek, iki ülkenin beraber 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) düzenleyecek olmasının çok önemli olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Başkan Hacıosmanoğlu, asırlardan bu yana İtalyan halkıyla geniş bir dostlukları olduğunu belirterek, "Son zamanlarda hem siyasi hem askeri hem de futbolda İtalya ile önemli işbirliklerimiz var. 2032 Avrupa Şampiyonası’nı da beraber düzenleyecek olmamız çok önemli. Bizim dünya üçüncülüğümüz var ama İtalya'nın 4 dünya şampiyonluğu var. O deneyimleriyle beraber 2032'yi organize etmek bizim için de daha kolay olacak." diye konuştu.

        Türkiye'nin, 2005 ile 2020 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2009 UEFA Finali, 2013 FIFA U17 Dünya Kupası, 2019'da UEFA Süper Kupa Finali'ni başarıyla düzenlediğini anlatan Hacıosmanoğlu, 2026'da UEFA Avrupa Ligi Finali ile 2027'de UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ne yine Türkiye'de ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

        Hacıosmanoğlu, bugün Türkiye’nin Avrupa'nın büyük ülkelerinde bile olmayan tesislere sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bu konuda hem sporun içinden hem de futbolun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımızın olması bize çok büyük avantaj sağlıyor. Son 15 senedir hemen hemen Türkiye'nin her ilinde modern statlara sahibiz. Sadece futbolla değil, amatör branşlarda da uluslararası organizasyonlar yapacak, yine her ilde salonlardan tutun, atletizm pistlerinden tutun, imrenilecek kadar tesisimiz var organizasyonlar yapmamız için. Cumhurbaşkanımızın bize bu konuda çok büyük destekleri var devlet olarak. 2032'de de yine Avrupa Şampiyonası'nı dünyaya örnek olacak bir şekilde İtalya ile onların da yıllara dayanan birikimiyle çok güzel bir organizasyon yapacağımıza inanıyorum."

        REKLAM

        Paneldeki konuşmasında, TFF’nin özellikle 11 kenti etkileyen Asrın Felaketi sonrasında bölgede başlattığı sosyal sorumluluk projelerine de değinen Hacıosmanoğlu, deprem bölgesinde hem çocukların hem de engelli vatandaşların spor yapmasına yönelik çok sayıda etkinliği devletle işbirliği içinde yaptıklarını belirtti.

        Hacıosmanoğlu, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ardından da FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya da teşekkür ederek, "Hem Milli Eğitim Bakanlığımız hem Spor Bakanlığımız hem Çalışma Bakanlığımız özellikle de Aile Bakanlığımızla beraber ortak programlarla, Türk futbolunun marka değerini arttırıp geniş kitlelere ulaşması için çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımızın genç yaşta sporun her alanında yetiştirmek için çalışıyoruz. Sporla beraber çocuklarımızı bu dünyaya başarılı bireyler olarak yetiştirmek, amacımız bu." ifadelerini kullandı.

        HACIOSMANOĞLU'NDAN SPOR KAMUOYUNA "İSRAİL MEN EDİLMELİ" ÇAĞRISI

        Hacıosmanoğlu, sömürülen ülkelerde yeraltı ve yerüstü kaynakların hiçbir zaman o ülkenin gençleri için kullanılamadığını dile getirerek, "Son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili dünyaya ders verdiğini düşünüyorum ve o ülkelerin kendi kaynaklarını, kendi çocuklarının geleceği için kullanması, spor alanlarında, eğitim alanlarında kullanması için öne ayak oluyor. Biz de ülke olarak onlara birçok yardımda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

        Hacıosmanoğlu, İsrail’in uluslararası spor müsabakalarında yer almasının spor kamuoyunda sıkça tartışıldığına dikkati çekerek, “Evet, bugün dünyanın hassas olduğu bir konu. Ben bu konuyla ilgili bütün yerel federasyonlara ve UEFA Başkanı’na geçen ay bir mektup yazdım.” dedi.

        Savaşların her türlüsüne karşı olduklarını belirten TFF Başkanı, "Özellikle sporun dünya genelinde barışa, kardeşliğe hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Ama Rusya 4 gün gibi kısa sürede bütün faaliyetlerden men edilirken, Gazze'de yaşanan insanlık dışı katliamlar olmasına rağmen, İsrail'in halen sportif alanının içinde kalmasını bir spor adamı olarak kabul etmiyorum. Buradan İtalya halkına da sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Onların göstermiş olduğu tepkiler oranında, idarecilerin de aynı oranda tavır koyması gerektiğine inanıyorum. Elbette ki çocuklarımız, gençlerimiz sağlık ortamlarda yaşaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Hacıosmanoğlu, şimdi Orta Doğu’da bir barış umudu doğduğunu ifade ederek, Gazze'deki çocukların unutulmaması gerektiğini ve hep birlikte oraya el uzatıp, dünyanın burayı ayağa kaldırması gerektiğini vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        Siyasi partilere 6,4 milyar TL hazine yardımı
        Siyasi partilere 6,4 milyar TL hazine yardımı
        Yine balıkçılar buldu... Karadeniz'de teçhizat bereketi!
        Yine balıkçılar buldu... Karadeniz'de teçhizat bereketi!
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Kremlin: Trump-Putin görüşmesi iki hafta içinde olabilir
        Kremlin: Trump-Putin görüşmesi iki hafta içinde olabilir
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Habertürk Anasayfa