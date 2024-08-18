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        Haberler Spor Futbol TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Amedspor’un gala yemeğine katıldı - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Amedspor’un gala yemeğine katıldı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün gala yemeğine katıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 22:11 Güncelleme: 18.08.2024 - 22:11
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        Hacıosmanoğlu Amedspor'un yemeğine katıldı
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        TFF Başkanı seçilmeden önce Amedspor'un ilk maçını Diyarbakır'da izleyeceğinin sözünün veren Hacıosmanoğlu, yarın oynanacak İstanbulspor maçı öncesi kente geldi.

        Vatandaşlar, Hacıosmanoğlu'na yoğun ilgi gösterdi. Hacıosmanoğlu ve beraberindeki heyet, Amedspor Başkanı Aziz Elaldı ile birlikte Sur ilçesindeki Ulu Cami, FDört Ayaklı Minare ve Cemil Paşa Konağı gibi tarihi mekanları gezdi. Hacıosmanoğlu, daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Serra Bucak, Vali Murat Zorluoğlu ve Amedspor Başkanı Aziz Elaldı ile Amedspor’un gala yemeğine katıldı.

        TFF heyeti yarın kentteki bazı ziyaretlerinin ardından saat 21.00’de Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak Amedspor-İstanbulspor maçını izleyecek.

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