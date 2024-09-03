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        Haberler Spor Futbol Milli Takım TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, A Milli Takım ile yemekte buluştu - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, A Milli Takım ile yemekte buluştu

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Uluslar Ligi maçları için kampı devam eden A Milli Takım ile akşam yemeğinde bir araya geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 23:41 Güncelleme: 03.09.2024 - 23:41
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        Hacıosmanoğlu, A Milli Takım ile yemekte buluştu
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        TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde organize edilen akşam yemeğinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekilleri Fuat Göktaş, Ceyhun Kazancı ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da katılım sağladı. Etkinlikte futbolcularla tek tek tokalaşan Hacıosmanoğlu, yemek öncesinde kendilerine hitaben bir konuşma yaptı.

        Milli takıma başarı dileklerini ileten Başkan Hacıosmanoğlu, "Gençken seyrettiğimiz milli maçlarımızda rakiplerimiz lejyoner oyunculardan oluşuyordu. Bugün bizim milli takımımız da, çoğunluğu ülkemizi yurtdışında temsil eden milli oyuncularımızdan oluşuyor. İnanmak başarmanın yarısıdır. Futbol sahada kazanılıyor. Bu sezon Türk futbolunda barış ve kardeşliği istiyoruz. Onun için çalışacağız. El ele verelim ve hep birlikte başarılı olalım istiyoruz. Sizlere daha iyi imkanlar sağlayacağız. Sizler de sahada üzerinize düşeni yapacaksınız. Bundan sonra hep birlikte olacağız. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Hacıosmanoğlu, yemek esnasında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile bir süre sohbet etti.

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