FLAŞ İDDİA! TFF Başkanı değişiyor mu? TFF Başkanı kim, görev süresi kaç yıl?

TFF Başkanı değişiyor mu? Türk futbolunda tartışmalar devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in yerine yeni bir ismin geleceği iddiası olay yarattı. Spor yorumcusu ve gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "TFF Başkanı değişiyor" diyerek önemli bir iddianın altına imza attı. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından gündeme gelen bu iddianın ardından gözler şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"TFF Başkanı değişiyor" iddiası sosyal medyada günün konusu olurken, birçok taraftar yeni başkanın kim olacağını şimdiden tartışmaya başladı. Sosyal medyada ismi geçen adaylar ise şöyle: Yıldırım Demirören, Göksel Gümüşdağ, Mehmet Sepil, Saffet Sancaklı, Servet Yardımcı ve Hamit Altıntop...

Peki TFF Başkanı görev süresi kaç yıldır? İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...

TFF BAŞKANI KİMDİR?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 1 Haziran 2019 tarihinden bu yana Nihat Özdemir'dir.

Nihat Özdemir, 5 Nisan 1950 tarihinde Diyarbakır'da doğmuş, Türk iş insanı ve spor yöneticisidir. Türkiye Futbol Federasyonu mevcut başkanıdır.

Evli, 2 çocuk babasıdır. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden (şimdiki adı Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) makine yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. İngilizce bilmektedir. Sanayi ve turizm, İnşaat alanlarında yatırımları vardır. Ankara, Bilkentte oturmaktadır. Limak adlı bir inşaat şirketi vardır. İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın hissedarıdır. Ankaragücü ve Fenerbahçe'de idari görevler aldı. 1 Haziran 2019'da tek aday olarak girdiği TFF Başkanlık Seçimi'nde 179 oy olarak federasyonun 42. başkanı oldu.

TFF BAŞKANI GÖREV SÜRESİ KAÇ YIL?

Türkiye Futbol Federasyonu statüsünde;

1 - (01.06.2019 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik) Genel Kurulda Başkan adayı olmak isteyen kişi, ilgili Genel Kurul toplantısından en geç yedi (7) gün önce TFF Genel Sekreterliği’ne yazılı olarak başvurmak zorundadır. Süresinde başvuruda bulunan Başkan adayları Genel Kurul toplantısına altı (6) gün önceden başlamak üzere TFF’nin resmi internet sitesinde ilan edilir.

2 - Ayrıca başkan adayları, Genel Kurul toplantısında delegelerinin beşte birinin yazılı teklifini de Genel Kurul Divan Kurulu’na sunmak zorundadır. Ancak her delegenin bir başkan adayı gösterme hakkı vardır.

3 - Başkanlığa aday olacak kişide aşağıdaki şartlar aranır:

a) 25 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Seçim tarihinden önceki beş yıl içerisinde, toplamda iki yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

c) Temerrüt halinde, kesinleşmiş vergi ve sosyal sigorta prim borcu bulunmamak,

d) Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

e) Yukarıda sayılan yüz kızartıcı suçlardan biriyle hüküm giymiş kişilerin cezaları ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa bile Başkan olmaları mümkün değildir.

f) (29.06.2011 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik) TFF üyesi olan ve profesyonel futbol liglerinde yer alan kulüplerde, başkanlık veya yönetim kurulu üyeliğinde bulunanların, seçimden önce TFF Başkanı seçildikten sonra derhal o görevlerinden istifa edeceklerine dair yazılı bir taahhütname vermeleri zorunludur.

4 - Başkan seçimi Genel Kurulda, Yönetim Kurulunun asıl ve yedek on dört üyesinin seçiminden önce yapılır.

5 - Başkan Genel Kurula katılan delegelerin oy çokluğu ile seçilir.

6 - Başkan’ın görev süresi dört yıldır.