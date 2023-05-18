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TFF Başkanı Büyükekşi'den yabancı kuralı açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2023-2024 sezonu için yabancı kuralında değişiklik yapılmaması ile ilgili, "Bu sezon verim alınamadı ama yeni sezonlar için yeni planlama yapılacak" dedi

Giriş: 18.05.2023 - 11:05 | Güncelleme: ABONE OL
TFF Başkanı Büyükekşi'den yabancı kuralı açıklaması!
İHA

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli oluşturmak ve sürdürebilmek adına gerçekleştirdiği kulüp akademileri ziyaretlerine Kayserispor ile devam etti.

Kayserispor ziyaretinde açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, "Bizim 5 yıllık planımız vardı. Kasım ayında Dünya Kupası için ara verdik. Şubat'ta yaşanan depremden ötürü ara verdik. 2'si Süper Lig'den olmak üzere 9 kulüp ligden çekildi. Hal böyle olunca, bu sezon verimli olunamadı. Bunun için 1 yıl daha aynı şekilde devam etme kararı aldık" şeklinde konuştu.

TFF Başkanı Büyükekşi, alınan bu kararın önümüzdeki sezonlarda değişeceğine işaret ederek, "5 yıllık planı da önümüzdeki günlerde tekrardan gözden geçirip bu yılın sonuna kadar bir karara bağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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