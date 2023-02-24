Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Diğer

TFF amatör liglerin takvimini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), OHAL ilan edilen iller ve Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ve 7. Grup müsabakaları haricinde Bölgesel Amatör Lig, Yerel Amatör Lig ve Alt Yaş kategorileri müsabakaları 4-5 Mart tarihinden itibaren oynatılacağını açıkladı.

Giriş: 24.02.2023 - 17:30 | Güncelleme: ABONE OL
TFF amatör liglerin takvimini açıkladı
İHA

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği üzere ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sonrası federasyonumuzun 09.02.2023 tarihli kararı ile tüm amatör müsabakaların şubat ayı sonuna kadar ertelendiği açıklanmıştı. OHAL ilan edilen (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye) illerimizde ve Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ve 7. Grup müsabakaları haricindeki tüm illerde Bölgesel Amatör Lig, Yerel Amatör Lig ve Alt Yaş kategorileri müsabakaları 4-5 Mart 2023 tarihinden itibaren oynatılacaktır. Detaylı açıklama daha sonra federasyonumuz tarafından paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız"

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ayşegül İsminin Anlamı
Ayşegül İsminin Anlamı
7,7 büyüklüğündeki depremde heyelan da meydana geldi!
7,7 büyüklüğündeki depremde heyelan da meydana geldi!
Aysel İsminin Anlamı
Aysel İsminin Anlamı
Alper İsminin Anlamı
Alper İsminin Anlamı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.