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TFF açıkladı: Transfer dönemi 10 gün uzatılıyor

TFF, deprem nedeniyle FIFA ile görüşülerek transfer döneminin 10 gün uzatıldığını açıkladı

Giriş: 08.02.2023 - 14:55 | Güncelleme: ABONE OL
TFF açıkladı: Transfer dönemi 10 gün uzatılıyor
HABERTURK.COM

Türkiye Futbol Federasyonu, maksimum 28 gün olan ara transfer döneminin 10 gün daha uzatılması için FIFA ile anlaşma sağladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"FIFA'nın Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın ulusal düzeyde de bağlayıcı olan düzenlemelerine uygun olarak; profesyonel futbolculara ilişkin 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi maksimum 28 gün olacak şekilde 12 Ocak 2023 - 8 Şubat 2023 tarihleri arasında belirlenmişti.

Ancak, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle milli yas ilan edilerek 10 ilimizde OHAL kararı alınması sebebiyle; Federasyonumuz transferde olumsuzluklar yaşanmaması adına 06.02.2023 tarihinde FIFA'ya resmi bir şekilde başvuru yaparak, içinde bulunduğumuz transfer döneminin uzatılmasını talep etmiştir. FIFA ile yapılan görüşmelerde transfer döneminin on gün süreyle uzatılmasına ilişkin sözlü olarak onay alınmış olup, yazılı onay süreci beklenmektedir.''

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