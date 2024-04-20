TFF açıkladı! İstifa eden Talat Papatya'nın görevine Volkan Can getirildi
TFFde Talat Papatyadan boşalan Trendyol 1. Lig sorumluluğuna Volkan Can getirildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), görevinden istifa eden Talat Papatya'nın yerine Trendyol 1. Lig sorumluluğu görevine Volkan Can'ın getirildiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol 1. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Talat Papatya'nın yerine 2. ve 3. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Volkan Can; 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmiştir."