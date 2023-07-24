TFF açıkladı! 2023 Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta?
Futbolseverler tarafından merakla beklenen Süper Kupa final maçı tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'yi, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa final maçı tarihi ve saati gündemi meşgul etmeye başladı. 50. kez düzenlenecek Süper Kupa final maçına dair tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 2023 Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa final maçı tarihi...
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İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek olan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa final maçı için geri sayım başladı. Bu sene 50.'si organize edilecek olan Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray'ı 7. kez karşı karşıya getirecek. Peki, "2023 Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa final maçı ne zaman saat kaçta? Süper Kupa finali hangi kanalda?" İşte TFF ile Süper Kupa finalinin oynanacağı tarih...
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GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?
TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının 2023-2024 sezonunun devre arasında oynanacağını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa müsabakası 2023-2024 sezonu devre arasında oynanacaktır.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme Müsabakaları ardışık haftalarda oynanmaktadır. Bu sebeple, Galatasaray kulübümüzün maçlarının Salı/Çarşamba günü, Fenerbahçe kulübümüzün ise maçlarının Perşembe günü oynayacak olmasından dolayı, TFF Süper Kupa müsabakasının sezon öncesinde oynatılması, uygun dinlenme günü sağlanamamasından dolayı mümkün olamamaktadır. Tüm bu nedenler dikkate alınarak, TFF Süper Kupa müsabakasının devre arasında oynatılmasına karar verilmiştir. Müsabakanın oynanacağı stadyum ve tarih netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalinin ATV'den canlı yayınlanması bekleniyor.
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EZELİ RAKİPLER 7. KEZ SÜPER KUPA FİNALİNDE KARŞI KARŞIYA
Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.
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Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.