TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Üç klasman yardımcı hakemimizin 01.10.2020 Perşembe günü yapılan rutin Kovid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır." denildi.

Hakemlerin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen, talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek hakemlerin tüm tetkik ve testlerinin yakından takip edileceği aktarıldı.