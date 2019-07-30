30 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan bilgiye göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan fikstür çekimine; TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem, genel sekreter yardımcısı Özcan Şepik, maç planlama müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı.
Fikstür çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Yılmaz Büyükaydın, federasyon olarak TFF 3. Lig'e çok önem verdiklerini belirterek, "Aslında Türkiye'de futbolla ilgili görev yapan tüm amatör kardeşlerimizin bir üst hedefi, her zaman TFF 3. Lig'dir. Profesyonelliğe ilk adım burada atılır. Onların önünü açan, görev verip vitrine çıkaran daima 3. ligdeki kulüplerimizdir." ifadelerini kullandı.
- İlk hafta maçlarının programı
TFF 3. Lig'de ilk haftanın programı ise şöyle:
1. Grup
Cİ Group Buca-Çankaya Futbol
Karbel Karaköprü Belediyespor-Şile Yıldızspor
Serik Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor
Silivrispor-Erzinspor
Yeni Orduspor-68 Aksaray Belediyespor
Sultanbeyli Belediyespor-Manisaspor
Tokatspor-Çatalcaspor
Artvin Hopaspor-Yomraspor
Düzcespor-Kızılcabölükspor
2. Grup:
Elazığ Belediyespor-Ağrı 1970
Payasspor-Kocaelispor
Fethiyespor-Erokspor
Cizrespor-Kemerspor
Turgutluspor-Fatsa Belediyespor
Belediye Derincespor-1877 Alemdağspor
Ofspor-Erbaaspor
Büyükçekmece Tepecikspor-Karşıyaka
3. Grup:
Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor
Gölcükspor-Altındağ Belediyespor
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bayrampaşa
Muğlaspor-Nazilli Belediyespor
Halide Edip Adıvarspor-Somaspor
Modafen-Darıca Gençlerbirliği
Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor
Karacabey Belediyespor-Pazarspor
Yozgatspor 1959-Osmaniyespor
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