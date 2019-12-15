15 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Yomraspor-Kızılcabölükspor: 2-2
Anagold 24 Erzincanspor-Yeni Orduspor: 1-1
Çatalcaspor-Artvin Hopaspor: 0-0
68 Aksaray Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 3-2
Şile Yıldızspor-Serik Belediyespor: 0-0
Erzinspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1
Cİ Group Buca-Düzcespor: 0-0
- 2. Grup
Fatsa Belediyespor-Cizrespor: 0-1
Kemerspor 2003-Fethiyespor: 0-1
Esenler Erokspor-Payasspor: 0-1
Kocaelispor-Elazığ Belediyespor: 5-0
Kozanspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2
Karşıyaka-Ofspor: 4-1
Erbaaspor-Belediye Derincespor: 1-2
1877 Alemdağspor-Turgutluspor: 0-2
- 3. Grup
1954 Kelkit Belediyespor-Muğlaspor: 3-2
Diyarbekirspor-Karacabey Belediyespor: 2-3
Medicalpark Batman Petrolspor-Yozgatspor 1959: 0-0
Pazarspor-Osmaniyespor: 2-2
Darıca Gençlerbirliği-Nevşehir Belediyespor: 0-0
Somaspor-Modafen: 2-0
Altındağ Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0
Nazilli Belediyespor-Gölcükspor: 1-3
Gruplarda ilk yarı sonu itibarıyla oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|17
|10
|6
|1
|25
|10
|15
|36
|2.
|SERİK BELEDİYESPOR
|17
|10
|5
|2
|32
|18
|14
|35
|3.
|68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|17
|9
|5
|3
|28
|13
|15
|32
|4.
|ARTVİN HOPASPOR
|17
|8
|7
|2
|27
|12
|15
|31
|5.
|ÇATALCASPOR
|17
|6
|9
|2
|26
|16
|10
|27
|6.
|KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|17
|6
|8
|3
|15
|11
|4
|26
|7.
|SİLİVRİSPOR
|17
|6
|6
|5
|23
|19
|4
|24
|8.
|ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ
|17
|6
|5
|6
|19
|20
|-1
|23
|9.
|DÜZCESPOR
|17
|6
|5
|6
|11
|13
|-2
|23
|10.
|Cİ GROUP BUCA
|17
|6
|5
|6
|20
|24
|-4
|23
|11.
|SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|17
|5
|6
|6
|17
|17
|0
|21
|12.
|ERZİNSPOR
|17
|4
|8
|5
|17
|16
|1
|20
|13.
|KIZILCABÖLÜKSPOR
|17
|4
|7
|6
|23
|24
|-1
|19
|14.
|ŞİLE YILDIZSPOR
|17
|4
|6
|7
|12
|14
|-2
|18
|15.
|YENİ ORDUSPOR
|17
|2
|12
|3
|6
|9
|-3
|18
|16.
|YOMRASPOR
|17
|3
|8
|6
|17
|20
|-3
|17
|17.
|TOKATSPOR
|17
|1
|3
|13
|11
|34
|-23
|6
|18.
|MANİSASPOR
|17
|0
|3
|14
|11
|50
|-39
|-3
Not: Manisaspor'un 6 puanı silindi.
- 2. Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|KOCAELİSPOR
|16
|12
|1
|3
|33
|11
|22
|37
|2.
|FETHİYESPOR
|16
|9
|5
|2
|20
|6
|14
|32
|3.
|TURGUTLUSPOR
|16
|9
|3
|4
|26
|15
|11
|30
|4.
|KARŞIYAKA
|16
|8
|3
|5
|21
|15
|6
|27
|5.
|BELEDİYE DERİNCESPOR
|16
|7
|5
|4
|19
|16
|3
|26
|6.
|ESENLER EROKSPOR
|16
|8
|1
|7
|18
|14
|4
|25
|7.
|OFSPOR
|16
|7
|3
|6
|19
|18
|1
|24
|8.
|CİZRESPOR
|16
|6
|5
|5
|21
|22
|-1
|23
|9.
|BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|16
|6
|5
|5
|16
|18
|-2
|23
|10.
|AĞRI 1970
|16
|5
|6
|5
|22
|20
|2
|21
|11.
|ELAZIĞ BELEDİYESPOR
|16
|4
|5
|7
|15
|22
|-7
|17
|12.
|KOZANSPOR
|16
|4
|5
|7
|16
|27
|-11
|17
|13.
|PAYASSPOR
|16
|4
|4
|8
|17
|19
|-2
|16
|14.
|ERBAASPOR
|16
|4
|4
|8
|16
|24
|-8
|16
|15.
|KEMERSPOR 2003
|16
|4
|3
|9
|18
|30
|-12
|15
|16.
|1877 ALEMDAĞSPOR
|16
|4
|2
|10
|19
|29
|-10
|14
|17.
|FATSA BELEDİYESPOR
|16
|3
|4
|9
|13
|23
|-10
|13
- 3. Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|KARACABEY BELEDİYESPOR
|17
|10
|5
|2
|26
|12
|14
|35
|2.
|NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|17
|9
|3
|5
|34
|16
|18
|30
|3.
|PAZARSPOR
|17
|8
|5
|4
|28
|23
|5
|29
|4.
|SOMASPOR
|17
|9
|2
|6
|24
|19
|5
|29
|5.
|NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|17
|8
|4
|5
|17
|11
|6
|28
|6.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|17
|8
|4
|5
|19
|15
|4
|28
|7.
|OSMANİYESPOR
|17
|5
|10
|2
|23
|22
|1
|25
|8.
|DİYARBEKİRSPOR
|17
|6
|4
|7
|27
|23
|4
|22
|9.
|MUĞLASPOR
|17
|6
|4
|7
|26
|25
|1
|22
|10.
|BAYRAMPAŞA
|17
|5
|7
|5
|14
|14
|0
|22
|11.
|1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|17
|6
|3
|8
|20
|23
|-3
|21
|12.
|HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|17
|5
|6
|6
|15
|18
|-3
|21
|13.
|GÖLCÜKSPOR
|17
|6
|3
|8
|20
|29
|-9
|21
|14.
|ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
|17
|5
|4
|8
|22
|28
|-6
|19
|15.
|YOZGATSPOR 1959
|17
|4
|7
|6
|17
|24
|-7
|19
|16.
|MODAFEN
|17
|4
|5
|8
|10
|22
|-12
|17
|17.
|MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|17
|4
|3
|10
|19
|24
|-5
|15
|18.
|MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR
|17
|4
|3
|10
|23
|36
|-13
|15
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