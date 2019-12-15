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TFF 3. Lig'de ilk yarı tamamlandı

TFF 3. Lig'in ilk yarısı yapılan maçlarla tamamlandı. Ligde 1. Grup'ta Anagold 24Erzincanspor, 2. Grup'ta Kocaelispor ve 3. Grup'ta Karacabey Belediyespor ilk yarıyı lider tamamladı

15.12.2019 - 16:47 | Güncelleme:
TFF 3. Lig

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

Yomraspor-Kızılcabölükspor: 2-2

Anagold 24 Erzincanspor-Yeni Orduspor: 1-1

Çatalcaspor-Artvin Hopaspor: 0-0

68 Aksaray Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 3-2

Şile Yıldızspor-Serik Belediyespor: 0-0

Erzinspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

Cİ Group Buca-Düzcespor: 0-0

- 2. Grup

Fatsa Belediyespor-Cizrespor: 0-1

Kemerspor 2003-Fethiyespor: 0-1

Esenler Erokspor-Payasspor: 0-1

Kocaelispor-Elazığ Belediyespor: 5-0

Kozanspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2

Karşıyaka-Ofspor: 4-1

Erbaaspor-Belediye Derincespor: 1-2

1877 Alemdağspor-Turgutluspor: 0-2

- 3. Grup

1954 Kelkit Belediyespor-Muğlaspor: 3-2

Diyarbekirspor-Karacabey Belediyespor: 2-3

Medicalpark Batman Petrolspor-Yozgatspor 1959: 0-0

Pazarspor-Osmaniyespor: 2-2

Darıca Gençlerbirliği-Nevşehir Belediyespor: 0-0

Somaspor-Modafen: 2-0

Altındağ Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0

Nazilli Belediyespor-Gölcükspor: 1-3

Gruplarda ilk yarı sonu itibarıyla oluşan puan durumu şöyle:

- 1. Grup

 TakımlarOGBMAYAVP
1.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR17106125101536
2.SERİK BELEDİYESPOR17105232181435
3.68 AKSARAY BELEDİYESPOR1795328131532
4.ARTVİN HOPASPOR1787227121531
5.ÇATALCASPOR1769226161027
6.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR176831511426
7.SİLİVRİSPOR176652319424
8.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ176561920-123
9.DÜZCESPOR176561113-223
10.Cİ GROUP BUCA176562024-423
11.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR175661717021
12.ERZİNSPOR174851716120
13.KIZILCABÖLÜKSPOR174762324-119
14.ŞİLE YILDIZSPOR174671214-218
15.YENİ ORDUSPOR17212369-318
16.YOMRASPOR173861720-317
17.TOKATSPOR1713131134-236
18.MANİSASPOR1703141150-39-3

Not: Manisaspor'un 6 puanı silindi.

 

- 2. Grup

 TakımlarOGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR16121333112237
2.FETHİYESPOR169522061432
3.TURGUTLUSPOR1693426151130
4.KARŞIYAKA168352115627
5.BELEDİYE DERİNCESPOR167541916326
6.ESENLER EROKSPOR168171814425
7.OFSPOR167361918124
8.CİZRESPOR166552122-123
9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR166551618-223
10.AĞRI 1970165652220221
11.ELAZIĞ BELEDİYESPOR164571522-717
12.KOZANSPOR164571627-1117
13.PAYASSPOR164481719-216
14.ERBAASPOR164481624-816
15.KEMERSPOR 2003164391830-1215
16.1877 ALEMDAĞSPOR1642101929-1014
17.FATSA BELEDİYESPOR163491323-1013

- 3. Grup

 TakımlarOGBMAYAVP
1.KARACABEY BELEDİYESPOR17105226121435
2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR1793534161830
3.PAZARSPOR178542823529
4.SOMASPOR179262419529
5.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR178451711628
6.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ178451915428
7.OSMANİYESPOR1751022322125
8.DİYARBEKİRSPOR176472723422
9.MUĞLASPOR176472625122
10.BAYRAMPAŞA175751414022
11.1954 KELKİT BELEDİYESPOR176382023-321
12.HALİDE EDİP ADIVARSPOR175661518-321
13.GÖLCÜKSPOR176382029-921
14.ALTINDAĞ BELEDİYESPOR175482228-619
15.YOZGATSPOR 1959174761724-719
16.MODAFEN174581022-1217
17.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR1743101924-515
18.MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR1743102336-1315

 

 

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