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TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig'de 21. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Artvin Hopaspor zirveye yükselirken, 2. Grup'ta Kocaelispor ile 3. Grup'ta Karacabey Belediyespor liderliğini sürdürdü

02.02.2020 - 16:48 | Güncelleme:
TFF 3. Lig

Ligde 21. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

 TakımlarOGBMAYAVP
 ------------------------------------------------------
1.ARTVİN HOPASPOR21118235142141
2.SERİK BELEDİYESPOR21125437211641
3.68 AKSARAY BELEDİYESPOR21117334161840
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR21108329171238
5.Cİ GROUP BUCA219662928133
6.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR218852016432
7.ÇATALCASPOR2171043022831
8.DÜZCESPOR218761816231
9.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR217862520529
10.SİLİVRİSPOR216962624227
11.52 ORDUSPOR2141341415-125
12.ÇANKAYA FK216782327-425
13.KIZILCABÖLÜKSPOR215972828024
14.ERZİNSPOR215972324-124
15.ŞİLE YILDIZSPOR215881619-323
16.YOMRASPOR215882226-423
17.TOKATSPOR2113171345-326
18.MANİSASPOR2113171559-440

 

Not: Manisaspor'un 6 puanı silindi.

2. Grup

 TakımlarOGBMAYAVP
 --------------------------------------------------
1.KOCAELİSPOR20151441162546
2.TURGUTLUSPOR20105529181135
3.FETHİYESPOR2010552315835
4.BELEDİYE DERİNCESPOR209652420433
5.KARŞIYAKA199462518731
6.OFSPOR209472724331
7.ESENLER EROKSPOR209382619730
8.AĞRI 1970207762924528
9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR207761822-428
10.CİZRESPOR207672729-227
11.KOZANSPOR195771827-922
12.FATSA BELEDİYESPOR2055101824-620
13.ELAZIĞ BELEDİYESPOR185581826-820
14.1877 ALEMDAĞSPOR2054112332-919
15.KEMERSPOR 20032054112238-1619
16.ERBAASPOR2046101729-1218
17.PAYASSPOR184591822-417

3. Grup:

 TakımlarOGBMAYAVP
 -------------------------------------------------------
1.KARACABEY BELEDİYESPOR21136233132045
2.PAZARSPOR2110563531435
3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR21103837221533
4.SOMASPOR2110383023733
5.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR219572216632
6.MUĞLASPOR218673127430
7.1954 KELKİT BELEDİYESPOR219392925430
8.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ218672018230
9.OSMANİYESPOR2161142727029
10.DİYARBEKİRSPOR217773126528
11.BAYRAMPAŞA2151061920-125
12.HALİDE EDİP ADIVARSPOR216781724-725
13.ALTINDAĞ BELEDİYESPOR216692532-724
14.GÖLCÜKSPOR216692535-1024
15.MODAFEN216691528-1324
16.YOZGATSPOR 1959215881827-923
17.MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR2164112541-1622
18.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR2156102529-421

 

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