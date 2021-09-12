TFF 2. Lig'de sonuçlar

TFF 2. Lig'in 2. haftası, Beyaz Grup'taki 1 maç dışında sona erdi.

Ligde Beyaz Grup ile Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup:

Kırşehir Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Nazilli Belediyespor-Pazarspor: 1-0

Eskişehirspor-Şanlıurfaspor: 0-0

Tarsus İdmanyurdu-Anagold 24Erzincanspor: 1-0

Isparta 32 Spor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-0

- Kırmızı Grup:

Adıyaman 1954 Spor-Somaspor: 0-2

Niğde Anadolu FK-Ankaraspor: 0-3

Turgutluspor-Bayburt Özel İdare Spor: 1-2

Serik Belediyespor-Sivas Belediyespor: 0-3

Ergene Velimeşespor-Çorum FK: 0-4

Sakaryaspor-Sarıyer: 2-0

Afjet Afyonspor-Silahtaroğlu Vanspor: 2-2

Diyarbekirspor-Bodrumspor: 0-2

Ligde 2. hafta yarın Beyaz Grup'ta oynanacak Akhisarspor-Bucaspor 1928 mücadelesiyle tamamlanacak.