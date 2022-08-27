TFF 2. Lig'de sezon başladı

Sezonun ilk maçında Ankara Demirspor, konuk ettiği Kırşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Günün ikinci karşılaşmasında da Teco Karacabey Belediyespor ile Bucaspor 1928 sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

TFF 2. Lig'de ilk hafta, yarın iki grupta oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.