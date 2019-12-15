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TFF 2. Lig'de ilk yarı sona erdi

TFF 2. Lig'de sezonun ilk yarısı 17. hafta maçlarıyla tamamlandı. Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup'ta Ankara Demirspor devre arasına lider girdi

15.12.2019 - 16:57 | Güncelleme:
TFF 2. Lig

Ligde 17. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

 TakımlarOGBMAYAVP
1.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ17133147163142
2.YILPORT SAMSUNSPOR1712413973240
3.HEKİMOĞLU TRABZON1710253127432
4.YENİ ÇORUMSPOR1710162520531
5.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ1793529151430
6.İNEGÖLSPOR1783626161027
7.PENDİKSPOR177462320325
8.TARSUS İDMAN YURDU178182324-125
9.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR176562222023
10.HACETTEPE177282229-723
11.AFJET AFYONSPOR176472522322
12.SARIYER175661819-121
13.KIRKLARELİSPOR175661321-821
14.AMED SPORTİF FAALİYETLER175571326-1320
15.GÜMÜŞHANESPOR175392024-418
16.BAŞKENT AKADEMİ1743101824-615
17.1922 KONYASPOR1742111930-1114
18.ŞANLIURFASPOR170116455-51-14

Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silindi.

 

Kırmızı Grup:

 TakımlarOGBMAYAVP
1.ANKARA DEMİRSPOR17113328131536
2.BANDIRMASPOR1797134201434
3.TUZLASPOR17104325121334
4.GMG KASTAMONUSPOR17101633201331
5.VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ1793529171230
6.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR179352316730
7.SAKARYASPOR1786323131027
8.BAYBURT ÖZEL İDARE178362122-127
9.ERGENE VELİMEŞESPOR177372923624
10.SİVAS BELEDİYESPOR176562118323
11.PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR176471621-522
12.UŞAKSPOR177372123-221
13.BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR175572629-320
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR173951617-118
15.BİREVİM ELAZIĞSPOR175391831-1315
16.EYÜPSPOR1742111123-1214
17.NİĞDE ANADOLU1721141634-187
18.KARDEMİR KARABÜKSPOR171115644-381

Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Birevim Elazığspor, Kardemir Karabükspor, üçer puan silme cezası aldı.

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