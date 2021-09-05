TFF 2. Lig'de ilk hafta heyecanı

TFF 2. Lig'de 2021-2022 sezonu oynanan 13 maçla başladı.

Ligde ilk haftanın sona eren 13 maçının sonuçları şöyle:

- Beyaz Grup

Pazarspor-Kırşehir Belediyespor: 0-3

Zonguldak Kömürspor-Akhisarspor: 0-1

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Tarsus İdman Yurdu: 0-0

Kırklarelispor-Nazilli Belediyespor: 1-3

Amed Sportif Faaliyetler-Uşakspor: 3-1

- Kırmızı Grup

Sivas Belediyespor-Turgutluspor: 2-1

Bayburt Özel İdare-Sakaryaspor: 1-1

Silahtaroğlu Vanspor-Adıyaman 1954: 2-1

Hekimoğlu Trabzon-Etimesgut Belediyespor: 4-2

Kahramanmaraşspor-Serik Belediyespor: 1-3

Bodrumspor-Afjet Afyonspor: 2-1

Somaspor-Niğde Anadolu: 1-0

Sarıyer-Ergene Velimeşespor: 1-1