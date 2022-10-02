TFF 2. Lig'de görünüm

Beyaz Grup'ta haftayı bay geçen Çorum FK, aynı puana sahip Şanlıurfaspor, Anagold 24Erzincanspor ve Menemenspor'un averajla önünde liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise sahasında Silahtaroğlu Vanspor'u 1-0 yenen İskenderunspor zirvedeki yerini korudu.

Ligin 7. haftasında yapılan maçların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

Kırmızı Grup: