TFF 2. Lig'de 6. hsfta tamamlandı

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Bayburt Özel İdare-Arnavutköy Belediyespor: 1-1

Sivas Belediyespor-HES İlaç Afyonspor: 0-2

Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor: 2-0

Anagold 24Erzincanspor-Menemen FK: 2-1

Çorum FK-Batman Petrolspor: 4-1

Tarsus İdman Yurdu-Şanlıurfaspor: 1-1

Kırmızı Grup:

Pazarspor-GMG Kastamonuspor: 0-1

1461 Trabzon FK-Teco Karacabey Belediyespor: 0-0

Adıyaman FK-Diyarbekirspor: 3-0

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-İskenderunspor: 2-1

Sarıyer-Serik Belediyespor: 1-1

Weecoins Kırklarelispor-Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-1

Bucaspor 1928-Kırşehir FK: 0-0

Fethiyespor-Etimesgut Belediyespor: 1-0