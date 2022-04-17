TFF 2. Lig'de 35'inci hafta sonuçları

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup

Isparta 32 Spor-Pazarspor: 1-0

Tarsus İdman Yurdu-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 0-1

Nazilli Belediyespor-Ankara Demirspor: 1-1

Akhisarspor-Weecoins Kırklarelispor: 0-0

Kırşehir Belediyespor-Eskişehirspor: 2-0

Uşakspor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-3

- Kırmızı Grup

Ankaraspor-Silahtaroğlu Vanspor FK: 2-2

Sakaryaspor-Turgutluspor: 3-0

Somaspor-Etimesgut Belediyespor: 1-2

Ergene Velimeşespor-Serik Belediyespor: 3-2

Diyarbekirspor-Kahramanmaraşspor: 3-0

Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor: 0-1

Adıyaman FK-An Zentrum Bayburt Özel İdaresi: 1-1

Niğde Anadolu FK-Sarıyer: 2-0