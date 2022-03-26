TFF 2. Lig'de 31. hafta sonuçları

TFF 2. Lig'de alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Kırklarelispor: 0-2

Bucaspor 1928-Pazarspor: 4-1

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-3

Uşakspor-Kırşehir Belediyespor: 0-0

Pendikspor-Nazilli Belediyespor: 1-2

Akhisarspor-Ankara Demirspor: 3-1

Isparta 32-Eskişehirspor: 2-0

Tarsus İdman Yurdu-Teco Karacabey Belediyespor: 2-0

Anagold 24Erzincanspor-Şanlıurfaspor: 2-1

- Kırmızı Grup

Niğde Anadolu FK-Serik Belediyespor: 2-1

İnegölspor-Kahramanmaraşspor: 3-0

1461 Trabzon-Sivas Belediyespor: 2-0

Ankaraspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 0-0

Somaspor-Sarıyer: 1-1

Silahtaroğlu Vanspor-Çorum FK: 1-1

Diyarbekirspor-Ergene Velimeşespor: 1-0

Afjet Afyonspor-Sakaryaspor: 2-0

Adıyaman FK-Turgutluspor: 2-1

Bodrumspor-Etimesgut Belediyespor: 4-0