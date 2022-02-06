TFF 2. Lig'de 24. hafta sonuçları

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:​​​​​​​

- TFF 2. Lig

Beyaz Grup

Nazilli Belediyespor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 1-1

Kırşehir Belediyespor-Bucaspor 1928: 3-1

Uşakspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1

Pendikspor-Anagold 24Erzincanspor: 3-2

Şanlıurfaspor-Kırklarelispor: 0-1

Teco Karacabey Belediyespor-Pazarspor: 5-1

Eskişehirspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Kırmızı Grup

Diyarbekirspor-Ankaraspor: 1-0

Afjet Afyonspor-1461 Trabzon FK: 0-1

Sivas Belediyespor-An Zentrum Bayburt İl Özel İdare: 2-0

Kahramanmaraşspor-Sarıyer: 2-2

Serik Belediyespor-Çorum FK: 0-1

Turgutluspor-Bodrumspor: 0-2

Sakaryaspor-Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-1