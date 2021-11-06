Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Zonguldak Kömürspor-Pazarspor: 0-3

Bucaspor 1928-Kırklarelispor: 1-5

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Şanlıurfaspor: 0-0

Anagold24 Erzincanspor-Teco Karacabey Belediyespor: 2-0

Tarsus İdman Yurdu-Eskişehirspor: 2-0

Isparta 32 Spor-Ankara Demirspor: 0-1

Akhisarspor-Nazilli Belediyespor: 4-0

Pendikspor-Kırşehir Belediyespor: 2-1

Kırmızı Grup:

Adıyaman-Sakaryaspor: 0-3

Afjet Afyonspor-Ergene Velimeşespor: 2-0

Diyarbekirspor-Etimesgut Belediyespor: 2-1

Bodrumspor-Çorum: 1-2

Silahtaroğlu Vanspor-Sarıyer: 1-0

Somaspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 3-1

Ankaraspor-Sivas Belediyespor: 0-2

Hekimoğlu Trabzon-Kahramanmaraşspor: 5-1

İnegölspor-Serik Belediyespor: 2-2

Niğde Anadolu-Turgutluspor: 1-1