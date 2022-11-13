Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup

Bayburt Özel İdare - Sivas Belediyespor: 2-1

İnegölspor - Çorum FK: 0-3

Anagold 24Erzincanspor - Batman Petrolspor: 2-0

Düzce Cam Düzcespor - Hes İlaç Afyonspor: 2-0

Menemen FK - Bursaspor: 0-1

Isparta 32 - Eşin Group Nazilli Belediyespor: 4-0

Kuzey Marmara AŞ. Arnavutköy Belediyespor - Somaspor: 0-2

Ankaraspor - Esenler Erokspor: 2-4

Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

- Kırmızı Grup

Bitexen Vanspor - Kırşehir Futbol: 1-0

İskenderunspor - Kocaelispor: 1-1

Diyarbekirspor - Ankara Demirspor: 1-1

Teco Karacabey Belediyespor - GMG Kastamonuspor: 4-2

Pazarspor - Baynet İnşaat Balıkesirspor: 0-1

Fethiyespor - Uşakspor: 0-2

Weecoins Kırklarelispor - Etimesgut Belediyespor: 3-1

1461 Trabzon - Bucaspor 1928: 0-2

Adıyaman FK - Sarıyer: 0-0

Zonguldak Kömürspor - Serik Belediyespor: 2-1