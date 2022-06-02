Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımı belirleyecek olan İstanbulspor Bandırmaspor maçı için artık nefesler tutuldu. Futbolseverlerin merakla beklediği TFF 1.Lig play-off final maçının tüm detayları belli oldu. Peki, İstanbulspor Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak?

İSTANBULSPOR BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 1. Lig play-off final müsabakasına sahne olacak zorlu İstanbulspor Bandırmaspor maçı, 2 Haziran Perşembe günü (bugün) oynanacak.

İSTANBULSPOR BANDIRMASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbulspor Bandırmaspor play-off final maçı Kocaeli Stadı'nda ve saat 20:00'de oynanacak.