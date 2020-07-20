Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:

22 Temmuz Çarşamba:

21.00 Bursaspor-Adana Demirspor: Mete Kalkavan

21.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor: Ali Palabıyık