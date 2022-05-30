TFF 1. Lig play-off finalinin yeri belli oldu!

Spor Toto 1. Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında 2 Haziran Perşembe günü oynanacak play-off finalinin oynanacağı stat belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final, Kocaeli Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi.