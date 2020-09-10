TRT'den yapılan açıklamada, "Futbolseverlere müjde. TFF 1. Lig yeniden TRT'de. TFF 1. Lig'in tüm maçları 2020-2021 sezonunda TRT ekranlarında." ifadelerine yer verildi.

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