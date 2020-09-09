Yeni sezon heyecanının 11 Eylül Cuma günü Menemenspor-Altınordu maçıyla başlayacağı TFF 1. Lig'de normal sezonun 8 Mayıs 2021'de bitmesi planlanıyor.
İlk iki sırayı alacak takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde, sezon sonunda play-off'ta üçüncü ile altıncı, dördüncü ile beşinci birbirleriyle eleme usulü çift maç yapacak ve rakiplerini eleyenler finalde karşılaşacak, kazanan Süper Lig'e çıkacak. Son 3 sırada yer alacaklar ise TFF 1. Lig'e veda edecek.
LİGDE MÜCADELE EDECEK KULÜPLER
TFF 2. Lig'den yükselen Yılport Samsunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Tuzlaspor ligin yeni ekipleri olarak mücadele edecek.
Ligde bu takımların yanı sıra Adana Demirspor, Adanaspor, Akhisarspor, Altay, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor, Balıkesirspor, Boluspor, Bursaspor, Eskişehirspor, Giresunspor, İstanbulspor, Menemenspor ve Ümraniyespor
yer alacak.
YABANCI OYUNCU STATÜSÜ
Takımlar bu sezon geçen yıl olduğu gibi 28 futbolcudan oluşacak A takım listelerinde 10 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Bunlarına 6'sına maç kadrolarında yer verebilecek ekipler, 5'ini ise aynı anda oynatabilecek.
EN FAZLA SEVİNEN SAMSUNSPOR
Ligde yer alacak 18 takım içinde Yılport Samsunspor 7, Adanaspor ise 5 kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösterirken, bu ekipleri Adana Demirspor ve Eskişehirspor (4),Altay ve Boluspor (3),Ankaraspor, Balıkesirspor, Bursaspor ve İstanbulspor (2),Akhisarspor, Altınordu ve Giresunspor (1) izledi.
Ankara Keçiörengücü, Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Tuzlaspor ve Ümraniyespor ise hiç Süper Lig'e çıkamadı.
EN TECRÜBELİ GİRESUNSPOR
Ligde şimdiye kadar 31 sezon oynayan Giresunspor, bu organizasyonun en tecrübeli ekibi olarak dikkati çekti.
Giresunspor'u, Adana Demirspor (30),Adanaspor, Balıkesirspor (29),Altınordu (28),Boluspor (27),Royal Hastanesi Bandırmaspor (26),Yılport Samsunspor (23),Eskişehirspor (19),İstanbulspor (16),Altay (14),Ankaraspor (10),Bursaspor (7),Ankara Keçiörengücü (6),Ümraniyespor (4),Akhisarspor (3) ve Menemenspor (1) izledi.
Bu sezon ilk kez TFF 1. Lig'de yer alacak Tuzlaspor dışındaki ekiplerin bugüne kadar ligde aldığı sonuçlar şöyle:
|Takımlar
|Sezon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Adana Demirspor
|30
|978
|418
|256
|304
|1402
|1120
|1314
|Adanaspor
|29
|974
|398
|265
|311
|1365
|1130
|1352
|Akhisarspor
|3
|100
|41
|30
|29
|119
|106
|153
|Altay
|14
|480
|226
|128
|126
|782
|574
|783
|Altınordu
|28
|898
|318
|269
|311
|1076
|985
|1035
|Ankara Keçiörengücü
|6
|194
|68
|52
|74
|260
|260
|256
|Ankaraspor
|10
|342
|157
|95
|90
|512
|367
|563
|Balıkesirspor
|29
|936
|364
|247
|325
|1059
|989
|1113
|Boluspor
|27
|898
|365
|251
|282
|1176
|964
|1249
|Bursaspor
|7
|220
|120
|59
|41
|340
|174
|352
|Eskişehirspor
|19
|636
|256
|167
|213
|875
|768
|858
|Giresunspor
|31
|1006
|350
|261
|395
|1129
|1192
|1175
|İstanbulspor
|16
|524
|185
|161
|178
|625
|555
|646
|Menemenspor
|1
|34
|11
|11
|12
|42
|46
|44
|Royal Hastanesi Bandırmaspor
|26
|816
|244
|254
|318
|795
|919
|800
|Ümraniyespor
|4
|136
|55
|39
|42
|183
|161
|204
|Yılport Samsunspor
|23
|748
|343
|216
|189
|1054
|701
|1073
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