TFF 1. Lig 2019-2020 sezonununda 306 müsabakada 1549 sarı ve 93 kırmızı kart gösterildi.
Ligde hafta başına 2,7 kırmızı ve 45,6 sarı kart ortalaması oluştu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen ara öncesi hafta başına 47,5 olan sarı kart kullanım ortalaması, aradan sonraki 6 haftada 36,3'e geriledi.
Hakemler, 12. haftadaki Adanaspor-Giresunspor maçında 12, 6. haftadaki Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Giresunspor ve 18. haftadaki Bursaspor-Fatih Karagümrük karşılaşmalarında 11 sarı kart gösterdi.
18. haftadaki İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında her iki takım futbolcuları kartla cezalandırılmadı. Ayrıca 14 maçta hakemler sarı kartlarına birer kez başvurdu.
Ligde 11 müsabakada hakemler kırmızı kartlarını ikişer kez kullandı.
EN FAZLA SARI KARTI OSMANLISPOR GÖRDÜ
Osmanlıspor, 98 kezle ligde en fazla sarı kart gören ekip oldu. Osmanlıspor'u 97 sarı kartla Ekol Göz Menemenspor izledi. Ligin en az sarı kart gören ekibi ise hakemlerin 66 kez uyarı verdiği Altınordu oldu. Futbolcuları kırmızı kart görmeyen Altınordu, ligi en centilmen ekip olarak tamamladı.
Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit, 14 kez ile en fazla sarı kart gören isim olurken, bu oyuncuyu 12'şer kezle Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan Serdar Güncü, Osmanlıspor'dan Atakan Rıdvan Çankaya ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan İbrahim Akdağ takip etti.
KIRMIZI KARTLAR
Toplam 93 kırmızı kartın gösterildiği TFF 1. Lig'de Altınordulu futbolcular takımlarını hiç eksik bırakmadı. Adanasporlu futbolcular 12, Bursaspor ve Giresunsporlu futbolcular ise sekizer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
Hatayspor'dan Kubilay Sönmez, İstanbulspor'dan Ali Aytemur, Osmanlıspor'dan Beykan Şimşek, Giresunspor'dan Guy Landel, İstanbulspor'dan Wellington ikişer kez kırmızı kart gördü.
TAKIMLARA GÖRE KARTLAR
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu kart raporu şöyle:
|Takımlar
|Sarı
|Kırmızı
|Adana Demirspor
|87
|5
|Adanaspor
|96
|12
|Akhisarspor
|84
|5
|Altay
|87
|5
|Altınordu
|66
|0
|B.B. Erzurumspor
|84
|4
|Boluspor
|84
|6
|Bursaspor
|90
|8
|Cesar Grup Ümraniyespor
|90
|7
|Ekol Göz Menemenspor
|97
|2
|Ekol Hastanesi Balıkesirspor
|95
|5
|Eskişehirspor
|78
|3
|Fatih Karagümrük
|96
|5
|Giresunspor
|94
|8
|Hatayspor
|83
|2
|İstanbulspor
|67
|7
|Keçiörengücü
|73
|3
|Osmanlıspor
|98
|6
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!