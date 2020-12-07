Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF Hukuk Müşavirliği'nce 07.12.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle:
"Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat'ın 05.12.2020 tarihinde oynanan Boluspor - Altay TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca 07.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Menemenspor Kulübü'nün 05.12.2020 tarihinde oynanan Menemenspor - Bandırmaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı Stadyum ve Güvenlik Genel Kriterleri H bendi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Bandırmaspor Kulübü'nün 05.12.2020 tarihinde oynanan Menemenspor - Bandırmaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/9 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Giresunspor Kulübü Antrenörü Hakan Keleş'in 05.12.2020 tarihinde oynanan Giresunspor - Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Tuzlaspor Kulübü'nün 04.12.2020 tarihinde oynanan Tuzlaspor - İstanbulspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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