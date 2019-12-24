Ligde Adanaspor'u 1-0 skorla yenerek puanını 36'a çıkaran Hatayspor, Ekol Göz Menemenspor'un 8 puan önünde liderliğini sürdürdü. Hatayspor'un ilk yarıyı lider bitirmeyi garantilediği ligde 27'şer puanlı Akhisarspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 25'er puana sahip Keçiörengücü ve Cesar Grup Ümraniyespor da play-off barajında yer aldı.

Ligde 9 ceza puanı bulunan Eskişehirspor, 5 puanla son sırada yer alırken, 9 puanlı Adanaspor ve 12'şer puanı bulunan Boluspor ve Osmanlıspor alt sıralardaki mücadelesini sürdürdü.

10. HAFTADAN İTİBAREN LİDER

Adanaspor karşısında üst üste 5. galibiyetini alan Hatayspor, 36 puana ulaştığı ilk devrenin son maçında Bursaspor'a konuk olacak.

Ligde ilk olarak 8. haftada liderlik koltuğuna oturan, bir hafta aradan sonra 10. haftada tekrar zirveye çıkan Hatay ekibi, o haftadan beri yerini korudu.

MENEMEN 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR

TFF 1. Lig'de 16. haftayı 28 puanla 2. sırada geçen Ekol Göz Menemenspor, ligde 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. İzmir temsilcisinin dışında lider Hatayspor ile Akhisarspor da 7 haftadır yenilmiyor.

Lider Hatayspor, son 6 maçta kalesini gole kapattı. Boluspor ise son 3 müsabakada gol sevinci yaşayamadı.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve 14 haftadır 3 puana hasret olan Adanaspor, son 4 haftayı puansız geçti.

GOL KRALLIĞINDA EMİRCAN ALTINTAŞ ZİRVEDE

Ligde 11 gole ulaşan Cesar Grup Ümraniyespor'dan Emircan Altıntaş, en golcü isim konumunda bulunuyor.

Aynı takımdan Ghislain Gimbert, Akhisarspor'dan Burhan Eşer, Altay'dan Marco Paixao ve Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika 8'er gole imza attı.

18 LİDERDEN 7'Sİ VİZE ALAMADI

Yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını alan ligde, 2001-2002'den bu yana ilk yarıyı lider tamamlayan 18 ekipten 11'i sezon sonunda Süper Lig'e çıktı.

2001-2002'de Konyaspor, 2002-2003'te Osmanlıspor, 2007-2008'de Sakaryaspor, 2010-2011'de Denizlispor, 2012-2013'te Manisaspor, 2015-2016'da Elazığspor ve 2016-2017'de Eskişehirspor, ilk devreyi birinci sırada bitirmelerine rağmen sezon sonunda bir üst lige yükselemedi.

İLK YARILARDA EN FAZLA FARK 9 PUAN

2001-2002'den bu yana ilk yarılar itibarıyla en fazla farkı 2005-2006'da 42 puanla Antalyaspor'un 9 puan önünde yer alan Bursaspor elde etti. 2004-2005'te 40 puanlı Sivasspor, Manisaspor'un 7 puan, 2006-2007'de ise 39 puana ulaşan Gençlerbirliği, Kasımpaşa'nın 6 puan önünde yer almıştı.